Tag der Entscheidung: Wer steigt als Investor bei der Austria ein?

Sturm kam vom Erfolgsweg ab

Auf der sportlichen Bühne erledigte die Austria am Sonntag ihre Aufgaben. Trainer Manfred Schmid hatte nach dem siebenten ungeschlagenen Heimspiel im achten Auftritt nur eines zu bekritteln: "Wir haben sehr gut gespielt, die Chancen auch verwertet, aber nach der Roten Karte musst du das Spiel frühzeitig entscheiden." Die Unerfahrenheit seiner Truppe spielte auch vor pandemisch bedingter Nullkulisse mit. "Am Ende hat man gesehen, dass viel Erfahrung fehlt. Aber ich finde es trotzdem gut von den Jungs, dass sie Fußball spielen wollen und bereit sind, ins Risiko zu gehen." Letztlich sei man im Klub, so Schmid, ja vom jungen Weg "absolut überzeugt". Dass mit Huskovic und Aleksandar Jukic zwei Eigengewächse trafen, wurde als Etappenziel gewertet.

In Graz hingegen ist man vom Erfolgsweg abgekommen. Vielmehr führte ausgerechnet der größte Erfolg seit Jahren, die Qualifikation für die Europa League, die Steirer in ein Labyrinth. Statt dem Ausweg fand Sturm bisher nur Überforderung. Dass man am Sonntag in guter Gesellschaft mit den anderen Europacup-Vertretern war - aus dem Quartett punktete letztlich nur Rapid (2:2 in Ried) -, bot den Schwarz-Weißen wenig Trost.