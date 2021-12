Transfer-Hammer: Austrianer steht auf dem Wunschzettel von ManUnited

Für Austrias Mittelfeldspieler Eric Martel könnte schon bald ein Traum wahr werden. Der 19-jährige Deutsche soll nämlich auf Ralf Rangnicks Wunschzettel ziemlich weit oben stehen, ein Wechsel zu Manchester United in die englische Premier League bahnt sich an. Martel kam im Jänner 2021 leihweise von RB Leipzig nach Wien, der Leihvertrag endet im Juni 2022. In dieser Saison absolvierte er für die Austria alle 18 Liga-Spiele, dabei erzielte der Defensiv-Spezialist einen Treffer.

Rangnick kennt Martel aus Leipzig. 2017 holte er ihn in seiner Funktion als Sportdirektor von Regensburg in die RB-Jugend. Den Durchbruch hat Martel bei der Austria geschafft, jetzt soll es zum Wiedersehen kommen. Martel ist nicht der einzige Wunschspieler des Manchester-United-Trainers. Mit Erling Haaland (Dortmund) Amadou Haidara (Leipzig) stehen auch zwei Ex-Salzburger auf dem Zettel. Groß soll das Interesse an Leverkusens Florian Wirtz (18) sein. Dazu kommen Luca Netz (Gladbach) und Armel Bella Kotchap (Bochum).