Corona und Boxing Day: Ein Überblick über die Premier League Spiele

Besinnliche Weihnachtszeit. Das heißt in England normalerweise heiße Fußballspiele vor ausverkauftem Haus. Beliebte Weihnachtsgeschenke sind die Tickets für das Spiel des Lieblingsvereins am "Boxing Day", dem Stefanitag am 26. Dezember.

Doch Corona machte der Tradition heuer einen Strich durch die Rechnung. Es werden am heutigen Boxing Day nach aktuellem Stand nur sechs der neun geplanten Premier-League-Spiele stattfinden.

Nach mehreren Absagen stand zuletzt auch das Derby zwischen den Londoner Clubs Tottenham und Crystal Palace auf der Kippe. Bei letzterem hatte sich ein Corona-Cluster gebildet. Das Match sollte im Jänner wiederholt werden, hieß es am Samstag. Doch Crystal Palace meldete, dass sie einen 13-Mann-Kader aufstellen können. Das Spiel könne stattfinden.

Zuerst waren die Spiele zwischen Liverpool und Leeds und zwischen Wolverhampton und Watford abgesagt worden, es folgte gestern die Absage von Burnley gegen Everton, weil letztere eben nicht genügend coronafreie Spieler aufstellen konnten.

Der Tabellen-Zehnte Aston Villa trifft heute zuhause auf Chelsea, muss dabei allerdings auf seinen Trainer Steven Gerrard verzichten. Der 41-Jährige, der vor gut sechs Wochen das Team übernommen hatte, wurde positiv auf das Coronavirus getestet und musste sich in Isolation begeben.

Volle Stadien

Rund 100.000 Neuinfektionen zählen die Briten jeden Tag. Die Zuschauer dürfen bei den stattfindenden fünf Partien aber in die Stadien kommen. Es gilt die 3-G-Regel: Geimpft, genesen oder getestet kann man im Stadion ohne Maske sitzen.

Hier ein Überblick, welche Partien stattfinden und welche verschoben wurden: