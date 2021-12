Premier League: Das nächste Boxing-Day-Spiel fällt Corona zum Opfer

Der Boxing Day in der Premier League besteht nur noch aus sechs von ursprünglich neun angesetzten Spielen. Die englische Liga sagte am Freitag das Heimmatch von Burnley gegen Everton ab, weil die Gäste zu viele Corona-Fälle und Verletzungsausfälle zu beklagen haben. Bereits am Vortag waren die Partien von Liverpool gegen Leeds und Wolverhampton gegen Watford aufgrund gehäufter Covid-Fälle in den Reihen der Gastmannschaften gestrichen worden.

In der vergangenen Runde waren sechs von zehn Liga-Matches ausgefallen. Trotz der sich in Großbritannien schnell verschärfenden Pandemielage hielt man aber am Plan für den traditionellen Fußball-Feiertag mit ausverkauften Stadien fest.