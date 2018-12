Fußball am Boxing Day: Eine umstrittene Tradition

Ein Fußballer wurde am 26. Dezember zu einer Legende: Sam Bartram. Es war der Boxing Day 1937, der Keeper spielte mit seinem Klub Charlton Athletic das Londoner Derby gegen Chelsea. Der Nebel im Stadion Stamford Bridge war selbst für englische Verhältnisse extrem stark. Nach 60 Minuten brach der Schiri die Partie ab.

Bartram bekam davon allerdings nichts mit. Er blieb in seinem Tor. Und wartete und wartete. Bis ein Polizist vor ihm stand und zurief: „Um Himmels Willen, was machen Sie hier? Das Spiel ist vor einer Viertelstunde abgebrochen worden.“

Nebelig sollte es am Mittwoch in England nicht sein. Laut Wetterbericht soll es bewölkt sein bei Temperaturen von doch angenehmen acht bis zehn Grad Celsius. Angepfiffen werden die neun Premier-League-Spiele auch nicht – wie früher – um 12 Uhr Ortszeit, sondern wie in einer ganz normalen Runde (siehe links). Und Derby wurde auch keines angesetzt. Also auch in England wird mit Traditionen gebrochen.