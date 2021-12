Hasenhüttl und die Premier League: Besser kurz Hatschi als Long-Covid

Zum Auswärtsspiel am Stefanitag gegen Rapid-Bezwinger West Ham lässt Hasenhüttl die Spieler auf drei Busse verteilt nach London reisen. Was der Steirer mit dem FC Southampton Covid-bedingt als Erster einführte, wird von Englands Top-Klubs inzwischen kopiert.

Zur Vorbereitung auf den Boxing Day kamen Hasenhüttls Profis bereits in der Trainingskluft angefahren. Kein Umziehen am Trainingsplatz. Kein Duschen danach. Lunchpakete wurden jedem einzeln in seinem Privat-Pkw serviert. Verschwitzt fuhr man danach heim. Wohl wissend, eine Verkühlung zu riskieren. Motto: Besser kurz Hatschi als Long-Covid.