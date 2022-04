Frauenfußball: „Manche verdienen weniger als die Notstandshilfe“

Dem heimischen Fußball möchte Makas so oder so gerne erhalten bleiben, auch in einer anderen Rolle. „Ich glaube, dass ich mit meiner Erfahrung schon helfen könnte, den Frauenfußball in Österreich zu entwickeln.“ So wie es ihre frühere Teamkollegin Nina Burger bei der Vienna als Sportchefin mittlerweile macht. Oder ihre ehemalige Trainerin bei St. Pölten, Maria Wolf. Die Hollabrunnerin, die in den UEFA-Pro-Lizenz-Kurs aufgenommen wurde, ist aktuell sportliche Leiterin beim Austria-Nachwuchs – und somit mit Makas wieder vereint, diesmal in Violett.