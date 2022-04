Warum die Frauen-EM für den ÖFB wohl zum Minusgeschäft wird

Das Team rund um das Team ist so groß wie vor einem Jahr bei den Herren – mit mehr als 20 Personen. Zudem kostet noch das Teamquartier viel Geld, weil in England die Qualität in der Hotellerie weit unter der Österreichs liegt. Gute Hotels sind teuer. Im Pennyhill Park Hotel südöstlich von London, in dem die Österreicherinnen wohnen werden, kostet die Nacht mehr als 500 Euro. Es ist aber eines der wenigen Quartiere, die den Wunsch nach kurzen Wegen zu ausgezeichneten Trainingsplätzen erfüllt. Deshalb ließ sich der ÖFB nicht lumpen, rechnet mit fast 400.000 Euro Kosten.