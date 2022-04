Laura Feiersinger: "Die finanzielle Kluft zu den Männern ist zu groß"

29 Jahre

wurde am 5. April 1993 in Saalfelden geboren. Ihre Schwester Denise ist in der PR-Branche in München tätig. Ihr Vater Wolfgang war selbst Fußballprofi

Die Karriere

2008 spielte Feiersinger in Hof in der 2. Frauen-Bundesliga. 2010 ging sie nach Deutschland zu Bundesliga-Aufsteiger Herforder SV. Zwischen 2011 und 2016 spielte sie bei Bayern München. Danach war sie zwei Jahre bei Sand, seit 2018 ist sie in Frankfurt. Der 1. FFC Frankfurt wurde 2020 in den Verein Eintracht Frankfurt integriert

87 Länderspiele

Die Offensivspielerin hat 87 Spiele im Nationalteam-Dress absolviert und dabei 17 Tore erzielt. Ihr mittlerweile 57 Jahre alter Vater spielte 46-mal im Nationalteam und blieb dabei torlos. Er spielte bei Salzburg, Dortmund und dem LASK