ÖFB-Teamchefin Fuhrmann will gegen Nordirland gewinnen

Österreich spielt heute in der WM-Qualifikation gegen Nordirland – es ist das 200. Frauen-Länderspiel der ÖFB-Geschichte. Wie das Los es wollte, ist nicht nur England der Gegner der Österreicherinnen in der WM-Quali und bei der EM-Endrunde, sondern auch Nordirland. Nur 94 Tage nach der WM-Quali in Wr. Neustadt (Anpfiff um 20.30 Uhr) wird bei der EM-Endrunde in Southampton am 11. Juli schon wieder gegeneinander gespielt.

„Das Spiel ist von großer Bedeutung, wenn wir das WM-Playoff erreichen wollen. Ich bin überzeugt davon, dass wir am Freitag als Sieger vom Platz gehen“, sagte Teamchefin Irene Fuhrmann. Der Gruppensieger (England ist Favorit) ist sicher bei der Endrunde. Der Zweite muss zwischen einem und vier Playoff-Spiele absolvieren. Beim 2:2 im Hinspiel war Österreich das fußballerisch bessere Team, doch mit Kampf, Konter und guten Standards setzten die Nordirinnen den Österreicherinnen ordentlich zu.

Fuhrmann fehlen mit der langzeitverletzten Kirchberger und Schnaderbeck (sie konnte wegen einer Coronaerkrankung gar nicht anreisen) zwei Innenverteidigerinnen. Wenninger hingegen hat die Infektion, wie Stürmerin Nicole Billa, überwunden und wird spielen können. Auch die körperlich angeschlagnen Zadrazil und Hickelsberger-Füller konnten beim Abschlusstraining am Donnerstag mitmachen.