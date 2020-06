Teamspielerin Zadrazil über den Unterschied zwischen Österreich und Deutschland

In der deutschen Frauen-Bundesliga werden Gehälter bezahlt, von denen man leben kann. Aber nicht alle Spielerinnen.

DFL und DFB wollten Männer und Frauen gleich behandeln. Man spricht von Gleichberechtigung. Aber so ein Re-Start ist nicht so einfach wie bei den Männern, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind noch immer andere als bei den Männern.



In Österreich war auch Kritik zu hören, dass die Männer weiterspielen dürfen, die Frauen-Bundesliga aber abgebrochen wurde.

Wir wollen Gleichberechtigung, aber sie ist nicht so leicht und so schnell umzusetzen. In Österreich war ein Hygienekonzept wie bei den Männern nicht umzusetzen. Sogar in Deutschland, wo der Frauenfußball eine Stufe höher steht, ist es teilweise schwierig.

Gibt es in Deutschland auch Unterschiede zwischen Frauenteams von etablierten Männerklubs wie Bayern oder Wolfsburg und anderen Klubs wie Sand oder Potsdam.

Ich kann nur für Potsdam reden, das ein etablierter und traditionsreicher Frauenklub ist. Wir bekamen in der Coronapause unser Geld weiter bezahlt und konnten Quarantäne und Hygienekonzept mit Hilfe von Sponsoren gut umsetzen. Wir werden auch zwei Mal in der Woche getestet.