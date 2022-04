WM-Qualifikation: Die ÖFB-Frauen wollen Lettland "vom Platz fegen"

Der 3:1-Sieg gegen Nordirland „ist nichts wert, wenn wir Lettland nicht vom Platz fegen“. Die Worte von Teamchefin Irene Fuhrmann sind klar. Von Österreichs Frauen-Nationalteam wird ein neuerliches Torfestival in der WM-Qualifikation am Dienstag (19 Uhr/live ORF Sport +) in Wiener Neustadt erwartet. Beim Hinspiel in Liepaja konnte die ÖFB-Auswahl einen 0:1-Rückstand noch in einen 8:1-Auswärtssieg verwandeln.