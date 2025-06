Fußball-EM der Frauen 2025: Diese Spielerinnen sollten Sie kennen

Genau in einer Woche wird die Fußball-Europameisterschaft der Frauen in der Schweiz angepfiffen. Das Turnier ist so gut wie ausverkauft, wie die UEFA am Dienstag meldete. Von den insgesamt 673.000 Tickets seien gut eine Woche vor Turnierbeginn über 570.000 vergeben. Man peile eine Rekord-Zuschauerzahl an. Bei der EM 2022 in England kamen 574.875 Besucher.

Gespielt wird (jeweils mit Anstoßzeiten um 18 bzw. 21 Uhr) in Basel, Bern, Genf, Zürich, St. Gallen, Luzern, Thun und Sion. Der St. Jakob-Park ist mit der Kapazität von 34.250 Besuchern das größte EM-Stadion.