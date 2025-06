Fußball-EM der Frauen in der Schweiz: Hier sehen Sie die Spiele

Ab der K.o.-Phase werden die Spiele auf ORF 1 (und ORF ON) gezeigt.

Die Gruppenphase ist im Spartenkanal ORF Sport+ und auf der Plattform ORF ON täglich von ca. 17.40 Uhr bis 23 Uhr zu sehen.

Das öffentlich-rechtliche Medienhaus überträgt die 31 Spiele der EM in der Schweiz von 2. bis 27. Juli live.

Bei den parallel stattfindenden Spielen der dritten Runde in der Gruppenphase zeigt ORF Sport+ je ein "Schwerpunktspiel" mit der Möglichkeit, zur jeweils anderen Partie zu schalten, hieß es in einer Aussendung. Zur vollen Länge sind die beiden Spiele auf ORF ON zu sehen.

Los geht es am Mittwoch, 2. Juli, mit dem Spiel Island gegen Finnland. Gastgeber Schweiz trifft in der Anschlusspartie auf Norwegen.