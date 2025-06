Warum das Cup-Match Wacker - Rapid den ORF ins Schwitzen bringt

Im Tivolistadion werden für das Cup-Match gegen Rapid erstmals seit dem Zwangsabstieg in die 5.Liga (2022) wieder alle vier Tribünen geöffnet werden. Die Euphorie rund um den FC Wacker Innsbruck , der im Frühjahr in der 4.Liga schon vor knapp 6.000 Besuchern spielte, lässt die Klubführung von 10.000 Fans träumen.

Inzwischen ist auch schon der Termin des Schlagerspiels fixiert. Wacker gegen Rapid wird am Sonntag, den 27. Juli ausgetragen. Die kurz angedachte Idee einer Matinee am Sonntag-Vormittag wurde rasch verworfen.

Livespiel im ORF

Die Partie wird am späten Nachmittag als angepfiffen. Dabei muss auch auf das Sportprogramm des ORF Rücksicht genommen werden. Am 27. Juli findet nämlich der Formel-1-Klassiker in Spa (15 Uhr) statt, der im ORF übertragen wird.

Um 18 Uhr ist dann an diesem Tag das Finale der Fußball-Frauen-EM in der Schweiz angesetzt, das eigentlich in ORF1 übertragen werden sollte. Laut KURIER-Informationen dürfte nun aber das Cup-Match Wacker - Rapid als Quotenbringer das Rennen machen und in ORF 1 den Vorzug erhalten.