Nicht einfach nur kleiner – warum Torfrauen anders trainieren müssen

Während die Männer im Tor unter anderem durch ihre Körpergröße und Kraft überzeugen, stehen seiner Ansicht nach bei Frauen andere Stärken im Vordergrund. „Die durchschnittliche Körpergröße der Torfrauen bei der letzten WM lag bei 1,74 Metern. Das ist deutlich kleiner als bei den Männern, was natürlich Auswirkungen auf die Abdeckung des Tores hat“, so Gurski. Eine einfache Variante wäre, die Tore im Frauenfußball zu verkleinern. Doch da das derzeit keine Überlegung ist, setzt er in der Ausbildung der Torfrauen an.