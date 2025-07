ÖFB-Vision? "Spitzengoalies in den besten Ligen Europas“

Kann ein Torhüter zu groß sein?

Ja. Zu viel Größe geht auf Kosten der Bewegungsschnelligkeit und zu große Torleute kommen nicht so schnell in die flachen Zonen des Tores. Kjell Scherpen, bei Sturm zuletzt Tormann des Jahres in der Bundesliga, schrammt mit 2,06 Metern an dieser Grenze, hat aber überragende Qualitäten in seinem Bewegungsmuster und macht es zu seinem Vorteil. Was international am meisten gesucht wird, sind Torhüter zwischen circa 1,94 und 2 Metern.

Sie sind seit fünf Jahren beim ÖFB in Ihrer Funktion. Gab es von Beginn an eine klare Vision und Strategie?

Wir haben ein Torwart-Ausbildungskonzept erarbeitet, es nennt sich „Ö1“. Bei der Erstellung wurden unter anderem alle Torwarttrainer der Bundesligisten, Teamchef Rangnick und Sportdirektor Schöttel eingebunden. Damit dieses Konzept auch gut gelebt wird und unsere Schwerpunkte umgesetzt werden, gibt es in jedem Bundesland einen Verantwortlichen, der eine Mentorenrolle für alle Torwarttrainer in seiner Region für alle Ausbildungszentren einnimmt.