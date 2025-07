Wöber steht seit Januar 2023 bei Leeds unter Vertrag, damals wurde eine Ablöse von 12 Millionen Euro an Salzburg überwiesen. In der vergangenen Spielzeit stieg er mit dem Klub in die Premier League auf, stand allerdings nur bei acht Matches auf dem Grün und fehlte insgesamt drei Monate verletzungsbedingt. In Deutschland war er bereits 2023/2024 im Einsatz - als Leihspieler bei Gladbach.

Wöber würde bei den Hanseaten mit Marco Friedl verteidigen.