Frauen-EM: Die ersten Gewinner, die ersten Verlierer

Niederlande

Der Titelverteidiger startete mit einem Schock. Gleich drei Spielerinnen, darunter die Torfrau, waren nach einer unglücklichen Aktion angeschlagen, zwei mussten raus. Erst spät kamen sie wieder in die Spur, erreichten gegen Schweden noch ein 1:1. Dann die nächste schlechte Nachricht. Jackie Groenen wurde positiv getestet. Noch am Samstagabend stand die Mittelfeldspielerin gegen Schweden (1:1) auf dem Platz. Wie der holländische Verband KNVB mitteilte, befindet sie sich in Selbstisolation. Neben Kapitänin und Torhüterin Sari van Veenendaal und Innenverteidigerin Aniek Nouwen, die sich am Samstag verletzten, ist sie der dritte Ausfall. Bei allen ist allerdings unklar, wie lange sie ausfallen. Ebenso wie es um Stefanie van der Gragt steht, die eine Rippenfraktur erlitt aber am Samstag trotzdem spielte.

Schweden

Für die Weltrang-Zweiten war die Art und Weise, wie gegen die Niederlande noch zwei Punkte verschenkt worden, ernüchternd. Im vergangenen Jahr war das Team von Trainer Peter Gerhardsson ganz nah dran, doch bei den Olympischen Spielen in Tokio setzte es im Finale eine unglückliche Niederlage gegen Kanada im Elfmeterschießen. Schon 2016 in Rio hatte sich Schweden - nach der Finalniederlage gegen Deutschland – mit Silber begnügen müssen. Bei der WM 2019 sprang am Ende Rang 3 heraus.