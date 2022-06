Frauen EM in England: 90 Stunden Frauenfußball live in ORF

Vom 6. bis 31. Juli sollte in England das Runde ins Eckige. Am Programm steht nämlich die Fußball-Europameisterschaft der Frauen, bei der Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam eine gewichtige Rolle spielen möchte. Ob die Vorhaben gelingen, die Taktik sowie das Zweikampfverhalten stimmen und der gepflegte Doppelpass funktioniert, kann via ORF1 überprüft werden: Erstmals wird ein Fußball-Turnier der Frauen mit allen Spielen live gezeigt. Der ORF ist (mit heutigem Stand) damit die einzige öffentlich-rechtliche TV-Anstalt in Europa, die das Turnier zur Gänze im Hauptprogramm zeigt. Das wurde am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz in Bad Tatzmannsdorf verkündet. Neben den ORF-Verantwortlichen Roland Weißmann (Generaldirektor), Stefanie Groiss-Horowitz (Programmdirektorin) und Hans Peter Trost (TV-Sportchef) waren noch Teamchefin Irene Fuhrmann und Kapitänin Viktoria Schnaderbeck.