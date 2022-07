Neue Rolle für ÖFB-Frauen: Der Underdog in der Favoritenrolle

Österreich gegen Nordirland hat eine besondere Vorgeschichte: Noch nie hatte es ein Duell dieser beiden Teams gegeben. Dann wurden sie in der EM-Endrunde in eine Gruppe gelost, danach gab es in der WM-Qualifikation ein 2:2 in Belfast und ein 3:1 in Wiener Neustadt. Schöttel sagte: „Jede kennt ihre Gegenspielerin.“ Und so zählt jede auch die Vorzüge der Nordirinnen auf. „Robust“, fällt an erster Stelle. Der Begriff „Starkes Kollektiv“ ist ebenfalls beliebt. Wie auch „schnelles Umschaltspiel“.