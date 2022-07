Österreichs Fußballerinnen: Zwischen Manchester und Mischendorf

Österreichs beste Fußballerinnen spielen auf der großen Bühne. Enzinger, Makas, Kresche, Hickelsberger-Füller und Schasching genossen am Mittwoch die Atmosphäre im Old-Trafford-Stadion. Dieses Quintett ist beispielhaft dafür, wie groß die Kluft zwischen Nationalteam und dem Alltag in der heimischen Liga ist. Denn die fünf Teamspielerinnen waren in dieser Saison nicht nur im Kultstadion in Manchester auf dem Feld, sondern auch auf dem Fußballplatz in Mischendorf.