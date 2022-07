Diese Welten trennen Männer und Frauen im Fußball

Frauen: Im Schnitt verdienen Spielerinnen in der Deutschen Bundesliga pro Jahr 40.000 Euro, dort spielen auch die meisten der österreichischen Teamspielerinnen. Dass die Gehälter zumindest an der Spitze steigen, liegt vor allem daran, dass internationale Topklubs in den Frauenfußball einsteigen.

Männer: Die Spieler in der obersten Spielklasse in Deutschland bekommen durchschnittlich 50.000 Euro – pro Spiel.