Roma gegen serbische Kroaten, deutsche Dänen und österreichische Slowenen

Es hat etwas von Pfingstturnier, von Volksfest und von Europakongress, was da seit vergangenem Wochenende rund um den Klopeiner See passiert. Und all das soll es auch sein. Denn wenn die Dänen aus Deutschland gegen die tschechische und slowakische Minderheit Rumäniens auf dem Fußballplatz stehen, oder wenn sich die Ungarndeutschen mit den Ungarn aus Rumänien matchen, oder wenn Team Koroška gegen die Kroaten in Serbien spielt, dann geht es nicht nur um Fußball – sondern eben auch um Kultur und um Politik.