Zahlen der Tour de France: Die Längste, der Schwerste, die Besten

6

Österreicher, so viele wie noch nie, starten in die Tour: Ein Trio für das Team Bora-hansgrohe, nämlich Patrick Konrad, Felix Großschartner und Marco Haller. Sebastian Schönberger steht im französischen Pro-Team B&B Hotels-KTM vor seinem Tour-Debüt. Gregor Mühlberger vom spanischen Movistar-Team geht in seine vierte Tour de France. Michael Gogl startet für Alpecin-Fenix.

6,8

Kilogramm muss ein Rennrad mindestens wiegen. Die meisten Teams sind nahe an dieser Marke dran.

7

Mal gewann Lance Armstrong von 1999 bis 2005 die Gesamtwertung. Doch alle Siege wurden ihm wegen organisierten Dopings aberkannt. Diese Jahre führen nun offiziell gar keinen Tour-Sieger.

8

Sekunden trennten 1989 Tour-Sieger Greg LeMond (USA) vom Zweiten, Laurent Fignon. Den größten Zeitabstand zwischen Sieger und Zweitplatziertem gab es bei der ersten Tour 1903. Maurice Garin hatte 2:59:21 Stunden Vorsprung auf seinen französischen Landsmann und Verfolger Lucien Pothier.

11

Doktoren und zwei Krankenschwestern sind im medizinischen Betreuerteam. Auch eine eigene Covid-Abteilung mit einem eigenen Testlabor fährt heuer mit.

16

Rundfahrten absolvierte Joop Zoetemelk und beendete alle. 1980 gewann der Niederländer die Tour.