Was Ex-Rapid-Trainer Damir Canadi in Kroatien geplant hat

Über den Klub kann er dennoch einiges berichten. Etwa, dass eine Investorenfamilie aus der Region, die in den USA mit Einkaufszentren Geld gemacht hat, hinter dem Verein steht. Ein solches soll im Urlaubsort in Dalmatien auch in Verbindung mit einem Stadionbau in den nächsten zwei Jahren entstehen. Vor zwei Jahren sei man aufgestiegen und in der Zehnerliga einmal Siebenter und einmal Achter geworden.