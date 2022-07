Frauen-EM in England: Zwischen Ignoranz und Euphorie

Die ehemalige Topschiedsrichterin Bibiana Steinhaus lebt in England und erklärte in einem Interview in der deutschen Sportschau: "Die Begeisterung im Land für die EM ist deutlich zu spüren, absolut greifbar. Was mich in England sehr begeistert, ist vor allem die Sichtbarkeit des Frauenfußballs."

Mediales Interesse

Auch wenn Boris Johnson verhindert hat, dass die Engländerinnen mit dem Sieg auf den Titelseiten groß gefeiert wurden. In den Sportsektionen nahm die Berichterstattung über Englands 1:0 mehr Platz ein, als Tennis in Wimbledon.

In den Pubs werden die EM-Spiele gezeigt. So kündigte "The Carpenters Arms" in Camberley, fünf Autominuten vom Teamcamp der Österreicherinnen entfernt, Englands drei Gruppenspiele als TV-Highlights an – neben dem Formel-1-Grand-Prix von Silverstone vergangenes Wochenende und den Wimbledon-Endspielen an diesem.

Die Fanzonen in den Innenstädten der Veranstaltungsorte sind zwar klein, aber fein. In Manchester herrschte dort am Spieltag reger Betrieb und gute Stimmung bei der Übertragung.