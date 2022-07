Frauen-EM: Schöttel sah "ungeschickte Nordirinnen"

Nordirlands Frauen-Fußball-Nationalteam hat sich beim EM-Auftakt gegen Norwegen am Donnerstag in Southampton mit kapitalen Eigenfehlern selbst das Leben schwer gemacht. Das 1:4 des kommenden Gruppengegners erlebten die ÖFB-Teamspielerinnen vor dem TV im Teamhotel in Bagshot. ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel war hingegen Teil jener ÖFB-Abordnung, die im St. Mary's Stadium war.

"Das Spiel war rasch entschieden. Nordirland hat sich am Anfang sehr ungeschickt angestellt", resümierte der Wiener. Haarsträubende Fehler beim Herausspielen und dann auch noch ein unnötiges Handspiel im Strafraum führten zu ganz klaren Verhältnissen. "Faktum ist, dass ihnen das wahrscheinlich nicht mehr passieren wird, dass sie so in eine Partie gehen. Wir wünschen es uns zwar, den Gefallen werden sie uns aber nicht machen", vermutete Schöttel. Die Bezeichnung Pflichtsieg wollte er nicht in den Mund nehmen, lieber Fans und Journalisten überlassen, eines stellte er aber schon klar: "Wenn wir ins Viertelfinale wollen, müssen wir Nordirland schlagen."

Der Gegner ist kein Unbekannter, in der WM-Qualifikation gab es auswärts ein 2:2, im April dann daheim ein 3:1. "Jede kennt daher ihre Gegenspielerin", so Schöttel. Seine Marschrichtung ist klar: "Wenn wir die Zweikämpfe annehmen, genauso intensiv spielen und mit der Überzeugung wie zweite Hälfte gegen England, dann werden wir das Spiel gewinnen. Wir haben sicher die besseren Fußballerinnen."