Frauen-EM: Norwegen hat mit Österreichs nächstem Gegner leichtes Spiel

Norwegen ist mit einem klaren Sieg in die Frauen-Fußball-EM in England gestartet. Der zweifache Europameister ließ Nordirland am Donnerstag in Southampton beim 4:1 (3:0) keine Chance und übernahm die Führung in der Gruppe A vor den Turnier-Gastgeberinnen. Die hatten im Eröffnungsspiel am Mittwoch die ÖFB-Auswahl mit 1:0 bezwungen. Am Montag (18.00) treffen die Auftaktverlierer in Southampton aufeinander, für beide ist ein Sieg Pflicht, um im Aufstiegsrennen zu bleiben.

Julie Blakstad (10.), Frida Maanum (13.), Caroline Graham Hansen (31./Elfmeter) und Guro Reiten (54./Freistoß) münzten die klare Überlegenheit in der Heimstätte des steirischen Southampton-Trainers Ralph Hasenhüttl in Tore um. Dem EM-Debütanten gelang vor den Augen einer mehrköpfigen ÖFB-Delegation, der auch Sportdirektor Peter Schöttel angehörte, durch Julie Nelson (49.) nur Ergebniskosmetik. Die Nordirinnen waren wie auch schon in der EM-Quali, wo es zweimal ein bitteres 0:6 gesetzt hatte, im direkten Duell einfach mindestens eine Klasse zu schwach.