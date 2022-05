CL-Finale live: So steht es bei Liverpool gegen Real Madrid

Real Madrid steht in Paris im fünften Champions-League-Finale seit 2014 und will die eigene Rekordserie ausbauen. Insgesamt hält Real bei 13 Titeln in der Champions League und dem Vorgängerbewerb Meistercup - so viele wie kein anderer Klub. Am Samstagabend (ab 21 Uhr) will Liverpool die Madrilenen mit Abwehrchef David Alaba aber niederringen. Es ist eine Neuauflage des Endspiels 2018 von Kiew, das Real mit 3:1 gewann.