Chaostage

Mit in Ruhe arbeiten ist es beim FC Wacker nicht weit her. Seit Wochen geht’s beim Traditionsklub drunter und drüber und mit jedem Tag scheint die Lage nur noch mehr zu eskalieren. Zuletzt ließen die vertraglich vereinbarten Zahlungen aus Hamburg immer wieder auf sich warten. Um Investor Matthias Siems milde zu stimmen und den Geldfluss anzukurbeln, war der Vorstand des FC Wacker bereit, drei Vertrauten des Hamburgers die Geschäftsführung der Wacker GmbH zu überlassen: Dennis Aogo, Jens und Dennis Duve.

Das Trio ging am letzten Freitag in die Offensive und prangerte "finanzielle Ungereimtheiten" im fünfstelligen Bereich an. Die fünf Vorstände rund um Präsident Joachim Jamnig und Sportchef Alfred Hörtnagl weisen den Vorwurf zurück. Sie sehen darin eine gezielte Aktion der Geschäftsführer, den Vorstand aus dem Amt zu drängen, um im Klub das alleinige Sagen zu haben.

Nun macht der Vorstand selbst mobil. Auf Anraten der Anwälte wurden die Geschäftsführer abgesetzt und damit wohl endgültig die Verbindung zu Matthias Siems gekappt. Es sei Gefahr in Verzug, ist aus Vorstandskreisen zu hören. Nun will der Vorstand selbst das Heft in die Hand nehmen und nicht länger auf die zugesagten Gelder warten. Laut KURIER-Informationen ist die Finanzierung der Juni-Gehälter gesichert.