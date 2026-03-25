Fußball

Fan-Aufreger an allen Ecken: In Österreich kracht es auffallend oft

Seit dem Derby-Eklat durch Rapid-Fans kommt es zu einer auffälligen Häufung an Ausschreitungen und Aufregern durch Anhänger diverser Klubs.
Alexander Huber
25.03.2026, 18:01

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FUSSBALL/ÖFB-CUP/HALBFINALE: SV OBERBANK RIED - LASK

Nicht nur bei Rapid kracht es. Seit dem Derby-Eklat am 15. Februar ist es in Fußball-Österreich zu einer auffälligen Häufung von Aufregern und Ausschreitungen mit Fans von diversen Vereinen gekommen.

Experten sprechen von einem generellen gesellschaftlichen Trend zur Verrohung.

Nach dem Derby-Eklat: Wie Rapid die Fanpolitik neu aufsetzt

Ein aktueller Überblick:

8. März: Rund 150 Austria-Fans stoppten auf dem Weg zum Ried-Spiel in Wels und agitierten vor dem Haus des ungeliebten Austria-Investors Jürgen Werner.

Neben Flugzetteln für Werners Nachbarn über den „selbstherrlichen Pücha“ gab es Geldscheine, die von den Fans mit einer Plastik-Pistole über die Mauer des Anwesens geschossen wurden.

Offene Drohungen: Rund 150 Austria-Fans gingen in Wels viel zu weit

18. März: Nach dem Aufstieg ins Cupfinale provozierte LASK-Trainer Didi Kühbauer den Fanblock der Rieder. Mehrere Anhänger der Innviertler sprangen über den Zaun aufs Feld und konnten gerade noch abgehalten werden, Richtung Kühbauer zu stürmen.

18. März: Die Polizei konnte nach gröberen Ausschreitungen beim Regionalliga-Spiel Altach Juniors – Wacker Innsbruck (im November 2025) acht weitere Verdächtige ausforschen. Die Fans wurden wegen Körperverletzung (Tritte gegen den Kopf), Sachbeschädigung und Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.

FUSSBALL: ADMIRAL BUNDESLIGA/ 1. RUNDE: SV OBERBANK RIED - RED BULL SALZBURG

21. März: Vor dem Duell Blau-Weiß – Ried ist es in Linz-Urfahr zu einer Massenschlägerei gekommen. Laut Polizei gingen je 20 Fans der beiden Klubs mit Fäusten aufeinander los.

21. März: In Wolfsberg haben Altach-Fans im Gästesektor randaliert und Toiletten beim WAC beschädigt. AHu

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