Fan-Aufreger an allen Ecken: In Österreich kracht es auffallend oft

Nicht nur bei Rapid kracht es. Seit dem Derby-Eklat am 15. Februar ist es in Fußball-Österreich zu einer auffälligen Häufung von Aufregern und Ausschreitungen mit Fans von diversen Vereinen gekommen. Experten sprechen von einem generellen gesellschaftlichen Trend zur Verrohung.

Ein aktueller Überblick: 8. März: Rund 150 Austria-Fans stoppten auf dem Weg zum Ried-Spiel in Wels und agitierten vor dem Haus des ungeliebten Austria-Investors Jürgen Werner. Neben Flugzetteln für Werners Nachbarn über den „selbstherrlichen Pücha“ gab es Geldscheine, die von den Fans mit einer Plastik-Pistole über die Mauer des Anwesens geschossen wurden.

18. März: Nach dem Aufstieg ins Cupfinale provozierte LASK-Trainer Didi Kühbauer den Fanblock der Rieder. Mehrere Anhänger der Innviertler sprangen über den Zaun aufs Feld und konnten gerade noch abgehalten werden, Richtung Kühbauer zu stürmen. 18. März: Die Polizei konnte nach gröberen Ausschreitungen beim Regionalliga-Spiel Altach Juniors – Wacker Innsbruck (im November 2025) acht weitere Verdächtige ausforschen. Die Fans wurden wegen Körperverletzung (Tritte gegen den Kopf), Sachbeschädigung und Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.

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