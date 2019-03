Österreich vor Israel-Match: Erfolgsdruck im Freundeskreis

Das Drehkreuz geriet ins Stocken und versagte zwischenzeitlich den Zutritt zur Abschlusspressekonferenz im Stadion Sammy Ofer von Haifa. Dort, wo sich am Sonntag Österreichs Nationalmannschaft gegen Israel um die ersten Punkte in der EM-Qualifikationsgruppe G am Sonntag (18.00 Uhr MEZ/KURIER.at-Liveticker) bemühen wird.

Skurrilerweise mitten im Stau, als Medienvertreter getarnt, gab Hannes Kartnig seine Expertise zur plötzlichen Eintrittssperre ab: "So etwas gibt’s im Häf’n auch." Der Ex-Sturm-Graz-Präsident war gekommen, um seinem ehemaligen Spieler und Trainer Franco Foda die Hand zu schütteln.