Auch Israel steht im Duell mit Österreich bereits unter Zugzwang

Der erste Großkampftag der Nationalteams im Jahr 2019 endete in Gruppe G nicht nur für Österreich mit einer Enttäuschung: Israel kam gegen Slowenien im Sammy Ofer Stadium in Haifa gegen Slowenien über ein 1:1 nicht hinaus. Die Mannschaft von Teamchef Andreas Herzog, die am Sonntag ebenfalls in der Hafenstadt im Norden Israels auf die Österreicher trifft, geriet sogar in Rückstand: Slovan-Bratislava-Spieler Andraz Sporar brachte die Gäste kurz nach dem Seitenwechsel in Führung. China-Legionär Eran Zahavi gelang für die Israelis, bei denen Salzburg-Torjäger Munas Dabbur durchspielte, noch der Ausgleich.

Wenigstens einen Sieger gab es in der Österreich-Gruppe aber doch: Nordmazedonien setzte sich gegen Underdog Lettland mit 3:1 durch. Der erst 19-jährige Eljif Elmas traf doppelt.