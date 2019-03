Österreich unterliegt zum EM-Quali-Auftakt Polen 0:1

Endlich war das Kribbeln wieder da. So nett der künstliche Bewerb Nations League auch sein mag, es geht doch nichts über eine gute, alte Qualifikation. Ohne Hintertürl, ohne zweite Chance. Am Donnerstag wurde das Rennen um 20 der 24 Startplätze angepfiffen. Platz 1 und 2 in der Gruppe bringen das Ticket zur EM 2020.

Dass das Kribbeln aber noch keine Epidemie bei den österreichischen Fußballfans ausgelöst hat, zeigte sich zum Auftakt. Das Stadion im Prater war nicht ausverkauft. Obwohl mit den Polen ein attraktiver Gegner und der Gruppenfavorit im Prater gastierte. Was sich vor und im Stadion zeigte an der großen Anzahl von Menschen in Rot und Weiß – allerdings mit dem Schriftzug "Polska" auf den Schals.