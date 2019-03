Willi Ruttensteiner: "Ich musste den Schmerz erst verarbeiten"

An der Hotelbar erzählt der global tätige und völlig besoffene New Yorker Heiratsvermittler, er werde es in Israel doch noch schaffen, eine erst 20-jährige Balletttänzerin an den Mann zu bringen. Tel Aviv ist wie überall, vernetzt im digitalen Jetzt, dem E-Roller-Wahnsinn verfallen, auffallend rege beim Verzehr von Burger, Humus und Falafel. Und abseits der nervösen Zuckungen auf verstopften Straßen, versandet – nur von einer Palmenallee getrennt – die Hektik in mediterraner Entspanntheit.

Zum Hauch einer Idee verkommt, dass dieses Land sich im Zentrum eines jahrzehntelangen, wohl immer aktuellen Konflikts befinden könnte. Dabei liegt er so nah, nur 50 Kilometer sind es bis zum Gazastreifen, der Grenze zur Wirklichkeit. Erst in der Vorwoche versuchte die Hamas, Tel Aviv mit zwei Raketen zu beschießen, reflexartig reagierte Israels Luftwaffe. Im Land tobt der medial ausgeschlachtete Kampf vor den Wahlen am 9. April. Einfallsreich schmutzig, zu komplex, um all das als Fremder zu verstehen.

Wie weit lassen Sie sich beeinflussen von der Politik in Israel?

Sie interessiert mich, aber die Situation ist auch für mich schwer zu durchschauen. Also maße ich mir kein Urteil über die Politik an. Und ja, man ist schon verleitet, zu denken, ein Raketenangriff auf Tel Aviv – und ähnliche Situationen habe ich hier schon zum dritten Mal erlebt – passt einfach nicht zu diesem wunderschönen Land.