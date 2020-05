Eine Pleite und ihre Konsequenzen

Österreichs

Schweden

Dublin

Im Klartext:Nationalteam darf sich nach der 0:3-Niederlage in München gegen Deutschland und dem 2:1-Auswärtserfolg derinin der restlichenWM-Qualifikation wohl keinen Punktverlust mehr leisten.

In die Praxis übersetzt: Am kommenden Dienstag existiert nur ein gültiger Plan: Pflichtsieg im Ernst-Happel-Stadion gegen die Iren.

Und damit tut sich jetzt folgender Fragenkatalog auf:

Welche Folgen hat der Sieg der Schweden in Irland für Österreich ?

Dass Österreich damit wohl auch in Schweden gewinnen muss, um mit den vorausgesetzten Erfolgen gegen Irland und auf den Färöer Zweiter in der Gruppe zu werden. Damit wäre auch so gut wie sicher, dass der Zweite der Gruppe C nicht der schlechteste Gruppenzweite wird. Zur Erklärung: Die acht besten Gruppenzweiten kommen weiter, in den Sechser-Gruppen werden die Punkte gegen die jeweiligen Gruppenletzten abgezogen. Vor allem in Gruppe B wird der Gruppenzweite wohl schlechter sein als in der Österreicher-Gruppe C.

Ist Österreich als Zweiter schon bei der WM?

Nein. Es gibt noch zwei Play-off-Duelle (Hin- Und Rückspiel) gegen einen anderen Gruppenzweiten. Und da könnte beispielsweise die Fußball-Großmacht Frankreich warten.

Wie wird wird sich die Nullnummer von München auswirken?

Eigentlich ist am vergangenen Freitag nichts Außergewöhnliches passiert. Die erwartete Niederlage gegen die Deutschen nämlich. Relativ unspektakulär, weil so programmgemäß. Deutschlands Mannschaft bestätigte spielerische, balltechnische Überlegenheit, war spritziger und auch in der letzten körperlichen Konsequenz meist zuerst am Drücker. Teamchef Marcel Koller: „ Deutschland war besser. Das muss man akzeptieren.“ Also meint der Trainer weiter: „Das Spiel gegen Deutschland abhaken.“ Wie weit das gelingt, werden die nächsten Tage zwischen Frustabbau und Lustaufbau zeigen.

Welche Lehren kann man aus dem Lehrspiel überhaupt ziehen?