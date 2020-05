Irland-Match als erstes Endspiel

Das letzte österreichische Heimspiel in der Gruppen-Phase der WM-Qualifikation darf am Dienstag der ORF übertragen, ehe bei den Spielen in Schweden und auf Färöer wieder ATV am Zug ist.

Sollte Österreich die Barrage erreichen, müssten die TV-Rechte für diese zwei Spiele gegen einen anderen Gruppen-Zweiten neu ausverhandelt werden. Wird das „Stechen“ um einen Startplatz bei der WM 2014 hingegen verpasst, dann würde im November in Wien in aller Freundschaft gegen die USA (Co-Trainer Andreas Herzog) gespielt werden. Ob in diesem Fall Marcel Koller noch auf der ÖFB-Trainerbank sitzt, ist allerdings noch nicht geklärt.