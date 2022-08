Die Wiener Austria bekennt bei allen Teams einheitlich Farbe

"Servas, die Madln" war das Motto bei der Wiener Austria rund um das letzte Liga-Heimspiel gegen die WSG Tirol. Die violetten Frauen hielten ein Showtraining für die Fans ab und durften sich offiziell in ihrer neuen Heimat, der Generali-Arena, präsentieren. Denn im August übersiedelte die Bundesliga-Mannschaft in neu errichtete Kabinen in der Arena und wird künftig in Wien-Favoriten beheimatet sein. Das 1b-Team läuft ab sofort als "Young Violets Austria Wien" auf.