Zu teuer? Warum der ORF das Europacup-Spiel der Austria nicht zeigt

Mit einem 0:2-Rückstand ist die Wiener Austria nach Istanbul gereist, wo am Donnerstag-Abend (19 Uhr) gegen Fenerbahce das Play-off-Rückspiel zur Europa League steigt. "Wir fahren nicht hin, um das Spiel abzuschenken. Wir werden alles probieren und uns dort so teuer wie möglich verkaufen", erklärte Trainer Manfred Schmid. "Nach dem Hinspiel traut uns in Istanbul niemand etwas zu. Ich glaube, dass genau das eine Chance für uns sein kann."