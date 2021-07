Die Vienna scheitert im Cup, die Ziele bleiben jedoch ambitioniert

0:2-Rückstand zur Pause, die Partie in Überzahl auf 3:2 gedreht – und dennoch war für die Vienna in der ersten Cup-Runde gegen Kapfenberg Endstation. Die 3:5-Niederlage war spektakulär. Sie soll kein Stolperstein sein auf dem Weg nach oben, denn genau da wollen die Döblinger hin.

Die Vienna träumt nach dem Aufstieg der Frauen in die Bundesliga davon, dass die Herren in den nächsten Jahren nachziehen.Zunächst steht Ende Juli der Saison-Auftakt in der Regionalliga Ost an. Doch die blau-gelbe Führung denkt weiter in die Zukunft mit einem Fünf-Punkte-Plan für die kommenden fünf Jahre unter dem Namen „Neue Wege 2026“.