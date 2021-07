Die Austria findet in Nürnberg ihren neuen Abwehrchef

Der Eigenbauspieler war beim deutschen Zweitligisten Stammkraft. Nürnberg-Kenner bezeichnen den künftigen Violetten als relativ flotten und solid spielenden Verteidiger, der sowohl in der Luft (1,89 m Körpergröße) als auch beim Tackling Stärken hat.

Viel Erfahrung

Der Spielaufbau ist in Ordnung, der Erfahrungsschatz für das junge Alter groß: Mühl hat bereits 31-mal in der Bundesliga und 92-mal in der zweiten Liga verteidigt.

Da bei den Wienern derzeit nur das Duo Schoissengeyr-Handl über Profi-Erfahrung verfügt, war der Wunsch von Trainer Schmid nach einem neuen Abwehrchef groß. Sportdirektor Ortlechner kündigte beim Cup-Sieg an, dass noch vor dem Europacup-Start gegen Breidablik ein Neuer kommen soll: „Wir machen unsere Hausaufgaben.“