Austria-Trainer Schmid: „Es braucht eine gute Streitkultur“

Privat Manfred Schmid wurde am 20. Februar 1971 in Wien geboren. Er ist verheiratet und hat einen Sohn.

284 Pflichtspiele bestritt er für die Austria, zu der er als Zehnjähriger vom 1. Simmeringer SC gekommen war und 1988/’89 unter Herbert Prohaska sein Profi-Debüt gegeben hat. Er blieb bis 2002, als Profi spielte er danach noch für den LASK.

Trainer Bereits 2003 begann er in der Austria-Jugend, coachte in der Stronach-Akademie in Hollabrunn und 2008 als Chefcoach Kooperationsklub Schwanenstadt in der 2. Liga. Danach war er Co-Trainer bei Magna Wr. Neustadt und kehrte 2012 als Co von Peter Stöger zur Austria zurück. Mit Stöger ging er 2013 nach Köln und 2017 nach Dortmund.