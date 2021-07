Fußball-Regeln: Warum künftig weniger Handspiele gepfiffen werden

Der Text in den Spielregeln wurde daher um folgende Passagen ergänzt: „Eine unnatürliche Vergrößerung des Körpers liegt nicht vor, wenn die Hand-/Armhaltung die Folge einer Körperbewegung des Spielers in der jeweiligen Situation ist oder mit dieser Körperbewegung gerechtfertigt werden kann.“

Demnach liege kein Vergehen mehr vor, „wenn sich die Hand oder der Arm aufgrund einer natürlichen Bewegung des Spielers nicht nahe am Körper befindet.“ Im konkreten Fall soll also ein Spieler, der sich in einer normalen Laufbewegung befindet und dabei am natürlich seitlich mitschwingenden Arm getroffen wird, keine Konsequenzen mehr zu befürchten haben. Es sei denn, ein Spieler vergrößert seine Körperfläche, „um ein größeres Hindernis darzustellen“, etwa indem er einen Schuss auf das Tor blockt, oder sich der Arm „klar über Schulterhöhe“ befindet.