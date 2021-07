Kühbauer über das Duell mit Sparta: „Wir müssen am Limit spielen“

Bauchweh bei einigen Fans

Am Dienstag (20.30 Uhr) wird es noch stimmungsvoller als in der ersten Cup-Runde werden. Sparta Prag kommt zum Hinspiel in der Champions-League-Quali, rund 16.000 Karten sind bisher verkauft.

Einige potenzielle Zuschauer wollen sich nicht testen lassen, andere haben aufgrund der steigenden Corona-Zahlen Bauchweh.

Fix ist: Es gilt die 3-G-Regel und – noch – keine Zuschauerbeschränkung.

Bonus für früheren Besuch

Da mit längeren Wartezeiten zu rechnen ist, verlegt Rapid den Stadioneinlass nach vorne, auf 18.30 Uhr. Als Anreiz für „Early Birds“ sind im Stadion alle Speisen und Getränke bis 19 Uhr um 18,99 % verbilligt.