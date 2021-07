Toni Polster: „Ich habe nie verstanden, warum ich Rapid hassen sollte“

Endlich. Endlich darf auch Toni Polster mit seiner Mannschaft wieder ein Pflichtspiel bestreiten. Ob der ÖFB-Rekordtorschütze weiß, wann das letzte war? „Nicht genau, aber es war im Vorjahr.“ Am Freitag ist es allerdings so weit: Erstmals seit Oktober 2020 (!) darf die Wiener Viktoria wieder ran – und das in der ersten Cup-Runde gleich gegen Rapid (20.30 Uhr, live ORF Sport+).

Auch wenn der Regionalligist natürlich klarer Außenseiter ist, freut sich Polster: „Ein Traumlos. Zu Hause wäre uns zwar noch lieber, aber meine Jungs wollen auch in Hütteldorf zeigen, was in ihnen steckt.“