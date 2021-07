Jaissle beginnt Salzburg-Mission mit Cup-Auftakt in Wels

"Cup-Schreck"

Rapid bekommt es mit dem einmaligen "Cup-Schreck" Viktoria zu tun. Die Polster-Truppe hatte vor zwei Jahren Hartberg im Elfmeterschießen eliminiert, damals allerdings mit Heimvorteil in Wien-Meidling. Diesmal wird im Allianz Stadion gespielt (20.30 Uhr/live ORF Sport +).

Robin Dutt, der in Deutschland u.a. Werder Bremen, Leverkusen und Bochum betreut hatte, muss für sein Debüt als Coach des WAC nicht weit weg von Hütteldorf in den 17. Bezirk zum Wiener Sport-Club. "Das ist ein Traditionsklub, da wird sicherlich, dadurch dass Zuschauer erlaubt sind, auch emotional von der Tribüne was abgehen. Wir werden eine absolute Topleistung abrufen müssen, um der Favoritenrolle auch gerecht zu werden", sagte der neben Jaissle zweite deutsche Cheftrainer in der Bundesliga.

Das erste offizielle Match von ÖFB-Rekordspieler Herzog als Klubtrainer findet im Burgenland statt, wo die Admira beim SC Neusiedl am See gastiert. "Wir sind froh, dass es endlich losgeht. Natürlich muss man im Cup immer aufpassen, damit es kein blaues Wunder gibt, aber die Mannschaft hat in den letzten Wochen sehr hart gearbeitet", meinte der frühere Trainer der israelischen Nationalmannschaft. Hartberg spielt bei Bad Gleichenberg, die SV Ried ist in Grödig zu Gast.