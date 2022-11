Deutschland-Trainer Flick: "Das ist das erste Finale dieser WM"

„Die Truppe kennt doch so eine Situation“, sagt Julian Brandt. Inklusive aller Begleiterscheinungen wie der nun wieder grassierenden Weltuntergangsstimmung und all der bilderstĂŒrmerischen Tendenzen. Alles wird jetzt in Frage gestellt: die loyale Art des Bundestrainers („Ist Flick zu nett?“), das System, das Personal. Muss Flick auf Dreierkette umstellen? WĂ€re Joshua Kimmich die Lösung fĂŒr die Problemzone rechts in der Viererkette? Braucht es nicht einen echten MittelstĂŒrmer wie Niclas FĂŒllkrug? Vor guten oder zumindest gut gemeinten RatschlĂ€gen kann sich der Bundestrainer gerade gar nicht retten.

Flick ist lange im GeschĂ€ft, aber seitdem er in der ersten Reihe steht, hat er eine derart kritische Situation noch nicht erlebt. BehĂ€lt er nun seine ruhige Hand? Oder wird er doch zittrig? „Das Letzte, was man dem Trainer vorwerfen kann, ist, dass er nicht klar mit uns redet“, sagte Kai Havertz. Flick kĂŒndigte an, dass gegen Spanien eine Mannschaft auf dem Feld stehen wird, „die wirklich weiß, um was es geht“. Wie diese Mannschaft aussehen wird, das behĂ€lt der Bundestrainer naturgemĂ€ĂŸ möglichst lange fĂŒr sich.

Sein VorgĂ€nger Joachim Löw hat bei der EM vor anderthalb Jahren im zweiten Gruppenspiel exakt die gleiche Elf aufgeboten wie bei der Niederlage zum Start. In Russland bei der WM nahm er nach dem 0:1 gegen Mexiko vier Änderungen vor. Flick ist Ă€hnlich wie Löw keiner, der alles leichtfertig ĂŒber den Haufen wirft. Änderungen wird es geben, das darf als sicher gelten. Vor allem in der Viererkette, fĂŒr die Thilo Kehrer und/oder Matthias Ginter anstelle von Niklas SĂŒle und/oder Nico Schlotterbeck in Frage kommen. „Das Schöne ist, dass man mehrere Positionen offen hat“, sagte Flick. „Das zeigt eine gewisse QualitĂ€t, die wir haben.“

Eine Umstellung auf Dreierkette hat der Bundestrainer schon ausgeschlossen, zumal Flick seine Mannschaft noch nie in diesem System hat spielen lassen, seitdem er im Amt ist. Die Versetzung von Joshua Kimmich auf die rechte Seite der Viererkette erscheint ebenfalls unwahrscheinlich, auch wenn sie Flick die Möglichkeit eröffnen wĂŒrde, Ilkay GĂŒndogan und Leon Goretzka gemeinsam im defensiven Mittelfeld aufzubieten.

Doppelsechs

Gegen Japan durfte GĂŒndogan beginnen, was er mit seiner Leistung durchaus rechtfertigte. Goretzka wurde Mitte der zweiten HĂ€lfte fĂŒr ihn eingewechselt, was sich als eher weniger gute Entscheidung herausstellte. Aber Goretzka erhebt auch in der Nationalmannschaft den Anspruch auf einen Stammplatz. Zudem bildet er mit Kimmich beim FC Bayern eine eingespielte Doppelsechs.

FĂŒr Flick ist das ein Dilemma, das sich womöglich dadurch lösen lĂ€sst, dass er GĂŒndogan eine Reihe vorschiebt auf die Zehnerposition. „Die können auch alle drei im Mittelfeld spielen“, sagte er. Thomas MĂŒller mĂŒsste dann in den Sturm ausweichen. Oder auf die Bank, falls Flick Kai Havertz nach dessen eher ĂŒberschaubarer Performance gegen Japan eine weitere Chance als Neuner geben will.