Jetzt sind wir also hier, in dem Land, über das seit einigen Wochen alle reden, das aber nur wenige wirklich kennen: KATAR. Viel Sand und Sonne und Geld, wenig Menschenrechte und Skrupel. Und schon gar keine Fußballtradition. Aber hey, jetzt ist WM, eines dieser Weltereignisse für die Menschheit.

Mit "wir" meinte ich am Anfang den KURIER, beziehungsweise mich als Reporter im Emirat. An dieser Stelle möchte ich Sie in das Land der scheinbar wirklich unbegrenzten Möglichkeiten mitnehmen. Tag für Tag, Stunde für Stunde, wenn es sein muss. Was sehe ich, was widerfährt mir, worüber muss ich mich ärgern? Nicht alles davon schafft es immer in den gedruckten KURIER, was ich schade finde. Sie sehen schon, es wird hier auch sehr persönlich, viel Ich-Form. Schöne neue (Medien)-Welt.