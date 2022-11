Fußball-WM in Katar live: Iran boykottierte gegen England die Hymne

Die Voraussetzungen für dieses Fußballfest waren nicht wirklich günstig gewesen: In den sechs sieglosen Spielen in der Nations League fehlte es England an Kreativität und Toren, und in der Defensive herrschte bisweilen Chaos, vor allem bei der 0:4-Heimniederlage gegen Ungarn. Ein spektakuläres 3:3 nach 0:2-Rückstand gegen Deutschland als Generalprobe ließ das Mutterland des Fußballs dann aber doch wieder träumen.